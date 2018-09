Mauzóleum

Folytatják a diktátor Franco exhumálásának előkészítését a család tiltakozása ellenére is

A spanyol kormány folytatja a néhai diktátor, Francisco Franco exhumálásának előkészítését a család tiltakozása ellenére is - közölte Isabel Celaá kormányszóvivő.



Mint mondta, a "határozott döntésen" nem változtat a diktátor unokája által vezetett Francisco Franco alapítvány (FFNF) "fenyegetése" sem.



Az alapítvány korábban faxot küldött a spanyol kormánynak, amelyben közölte: jogsértőnek tartja az 1975-ben elhunyt tábornok földi maradványainak exhumálását a Madrid melletti Elesettek Völgyében található mauzóleumból.



Amennyiben arról nem mond le a kabinet, a család megteszi a szükséges jogi lépéseket és minden rendelkezésre álló jogi lehetőségével élni fog.



"Egy demokratikus rendszerben egy diktátornak nem lehet mauzóleuma" - jelentette ki Isabel Celaá, hozzátéve, hogy véleménye szerint már így is eleget késlekedtek ezzel a lépéssel.



A spanyol kormány ezért arról is határozott, hogy megindítja az exhumáláshoz szükséges közigazgatási eljárást, amely a leszármazottak számára 15 napot ad kifogásaik benyújtására, továbbá arra is, hogy megnevezzék: hol kívánják végső nyugalomra helyezni az egykori diktátort.



A spanyol kormány jelenlegi várakozásai szerint az exhumálásra várhatóan év végén kerülhet sor.



Isabel Celaá kitért arra is, hogy elképzelésük szerint az Elesettek Völgye civil temetőként működne tovább, és nem létesítenének ott polgárháborús múzeumot, emlékhelyet, mint ahogy korábban arról szó volt.



Pedro Sánchez, a június elején hivatalba lépett szocialista kormányfő egyik első bejelentése volt, hogy el fogják távolítani a diktátor sírját a gigantikus mauzóleumból.



Az erről szóló rendeletet múlt pénteki ülésén fogadta el a kabinet arra hivatkozva, hogy a demokratikus Spanyolország 40. évfordulójának ünneplése nem egyeztethető össze egy olyan állami sírhellyel, ahol Francót dicsőítik.



A kormány által jóváhagyott rendeletet még a spanyol parlamentnek is el kell fogadnia, amely várhatóan megtörténik a baloldali, illetve a katalán és baszk nacionalista pártok támogatásával, a konzervatív Néppárt (PP) és az Állampolgárok (Ciudadanos) nevű liberális középpárt tartózkodása mellett.



Az Elesettek Völgye a diktátor polgárháborús győzelmének jelképeként épült több ezer fogoly rabszolgamunkájával.



Mivel a bazilika hatalmas kriptája túl nagynak bizonyult, Franco oda hozatta a köztársaságiak oldalán elesettek tetemeit is, a hozzátartozók beleegyezése vagy tudomása nélkül.



A spanyol fővárostól 50 kilométerre északnyugatra fekvő mauzóleum területén hivatalos becslések szerint 30 ezer holttestet temettek el , egyes történészek azonban ezt a számot 60 ezerre teszik.



Az 1936 és 1939 közötti spanyol polgárháborúban több mint félmillió ember halt meg, több tízezren jelöletlen sírokban nyugszanak az ország különböző pontjain.



A jelenlegi spanyol kormány évtizedek óta húzódó belpolitikai és közéleti vitát kíván lezárni ezzel a lépésével.