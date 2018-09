Környezet

Ferenc pápa arra kér, hogy közösen lépjünk fel az óceánok műanyagszemete ellen

Közös fellépésre szólította fel az embereket az óceánok műanyagszennyezése ellen Ferenc pápa, aki az elmúlt években számtalanszor emelte fel szavát az ember által előidézett globális felmelegedés megállításáért. 2018.09.02 18:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Nem engedhetjük meg, hogy tengereinket és óceánjainkat úszó műanyagok végtelen mezői szennyezzék be. Mindannyiunknak felelőséggel kell tartoznia a másik iránt és bolygónk jövője iránt" - hangsúlyozta a pápa a teremtésvédelem negyedik imanapjához intézett hétvégi üzenetében.



Az imanapra Ferenc pápa az üzleti élet mintegy száz vezetőjét hívta meg a Vatikánba. "Sajnálatosan túlságosan sok erőfeszítés végződött sikertelenül a hatékony szabályozás és ellenőrzés hiányában, különösen ami a nemzeti hatóságok igazgatásán kívül eső tengeri területek védelmét illeti" - hangoztatta.



Az ENSZ adatai szerint évente mintegy nyolcmillió tonna műanyag kerül az óceánok, tengerek vízébe, elpusztítva a tengeri életet, behatolva az emberi táplálékláncba. Ferenc pápa 2015-ben adta ki Laudatio si (Áldott légy) enciklikáját, amely a közös otthon gondozása címet kapta, és amelyben kiemelt szerep jut a környezetvédelemnek. Az enciklika egyik fontos üzenete, hogy lépjünk ki az önpusztítás spiráljából.



A pápa szombati üzenetében leszögezte azt is, hogy a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető és általános emberi jog, és helytelenítette, hogy sokan nehezen vagy egyáltalán nem férnek hozzá tiszta ivóvízhez. Az ENSZ szerint több mint 2,1 milliárd ember nem fér hozzá fogyasztható vízhez, közülük is a gyerekek vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben.