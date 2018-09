Erőszak

Életfogytiglanra ítéltek Londonban egy férfit, aki Theresa May meggyilkolására készült

A 20 éves Naa'imur Zakariyah Rahmannak, aki ellen terrorcselekmény előkészítése címén emeltek vádat, a végzés szerint legalább 30 évet kell rács mögött töltenie. 2018.09.01 12:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Életfogytig tartó börtönre ítélt pénteken a londoni központi büntetőbírság egy fiatal férfit, aki a vád szerint merényletre készült Theresa May brit miniszterelnök ellen.



A 20 éves Naa'imur Zakariyah Rahmannak, aki ellen terrorcselekmény előkészítése címén emeltek vádat, a végzés szerint legalább 30 évet kell rács mögött töltenie.



Az ügyészség szerint Rahman hűséget fogadott az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezetnek, és azt tervezte, hogy pokolgéppel felrobbantja a londoni miniszterelnöki hivatalnak otthon adó kis londoni utca, a Downing Street biztonsági kerítését, majd megpróbál behatolni a Downing Street 10. alatti kormányfői hivatalba - amely egyben a mindenkori brit miniszterelnök rezidenciája is -, és késsel vagy lőfegyverrel megöli Theresa May miniszterelnököt.



Rahman akkor került a hatóságok látókörébe, amikor kapcsolatba lépett az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egyik álcázott ügynökével, akiről azt hitte, hogy az Iszlám Állam megbízottja. Az FBI-ügynök értesítette a brit belső elhárítást (MI5) és a Scotland Yardot, és a három szolgálat közös megfigyelésének eredményeként Rahmant tavaly novemberben őrizetbe vették.



Rahmannak az FBI-ügynök még - használhatatlan - robbanóanyag-utánzatot is átadott.



A pénteken elítélt terrorista a felderítésbe bevont, szintén az Iszlám Állam operatív tagjaként fellépő MI5-ügynöknek felfedte azt is, hogy van egymásik terve öngyilkos merénylet elkövetésére a brit parlament londoni épülete ellen egy üzemanyagszállító teherautó felrobbantásával.



A brit kormányfő ellen szőtt merényletterv kivitelezhetősége nehezen lett volna elképzelhető, mivel a Downing Street három méter magas öntöttvas biztonsági kerítését robbanásállóra tervezték, emellett a kerítés és a kormányfői rezidencia közötti százméteres útszakaszon folyamatosan járőröznek a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának fegyveres osztagai.



A kerítést belülről külön fegyveres egység is őrzi, amelynek tagjait éppen az ilyen jellegű támadási kísérletek azonnali elhárítására képezték ki.



Az ügyben eljáró bíró azonban a pénteki ítélet indoklásában leszögezte, hogy Rahman - akinek nagybátyja Szíriában harcolt az iszlamista felkelők oldalán, és tavaly a nyugati hadikoalíció egyik dróntámadásában meghalt - rendkívül veszélyes terrorista, aki elszánta magát az általa kidolgozott merénylettervek valamelyikének végrehajtására "bármi áron".