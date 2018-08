Gyilkosság

Akváriumból került elő egy eltűnt férfi lefejezett holtteste

hirdetés

Valószínűleg egy néhány hete eltűnt férfié lehet az a lefejezett holttest, amit a férfi San Francisco-i házában találtak meg a rendőrök egy akváriumban – írja a BBC-re hivatkozva az Index.



A 65 éves Brian Egg eltűnését július végén jelentette be a családja, a rendőrség azonban azon kívül, hogy háromszor felhívta a férfit a lakásán, nem tett semmit, mert nem tűnt gyanúsnak az eset. Augusztus közepén azonban már kénytelenek voltak intézkedni, a szomszédok ugyanis egy különös teherautót és egy gyanús embert láttak a háznál.



A rendőrök kimentek a helyszínre, letartóztatták az illetőt, és behatoltak az épületbe, ahol ugyan Egget nem találták meg, találtak viszont tisztítószereket, és a levegőben is furcsa szag terjengett. A következő nap részletesebben is átkutatták a házat, így bukkantak rá az emberi maradványokra az akváriumban.



Azt nem tudni biztosan, hogy Egg holttestét találták meg, a testet még nem sikerült beazonosítani, a férfit pedig emiatt továbbra is eltűntként tartják számon.



Az ügyben két gyanúsítottat tartóztattak le a rendőrök, akiket gyilkossággal, csalással, személyazonosság-lopással és idősekkel való visszaéléssel gyanúsítottak, de az ügyészség ezek mindegyikét elvetette. Az egyik gyanúsított ugyanakkor jelenleg is előzetesben van, mert próbaidőn volt kint. A rendőrök jelenleg olyan emberek segítségét kérik, akiket felkeresett valaki, aki Brian Eggnek adta ki magát.