Veszélyes vegyi anyag terjeng a levegőben a Krím-félszigeten

Nagy mennyiségű káros vegyi anyag, egyes feltételezések szerint párolgó kénsav terjeng a levegőben az Oroszország által Ukrajnától önkényesen elcsatolt Krím félsziget északi részén fekvő Armjanszk városában és környékén, amitől bűzös és fojtogató a levegő, a fémtárgyakon pedig rozsdás, illetve szürkészöld lerakódás képződött - adták hírül ukrán híradások helyi lakosok által közösségi oldalakon közzétett fotók és videofelvételek alapján.



Aggódó helybeliek arról is beszámoltak, hogy többen allergiás reakcióra emlékeztető tüneteket észleltek magukon: hányingert, természetellenes szomjúságot és égő érzést orrukban és garatukban.



A felvételeken ajtókilincseken, radiátorokon, autók tetején, játszótéri játékokon látható rozsdaszerű lerakódásokat látszottak. Az első jelzések Armjanszkból érkeztek, csütörtökön pedig már az onnan több mint 80 kilométerre délre fekvő Dzsankojban is felbukkant ugyanez a probléma.



A helybeliek bizonyosra veszik, hogy kénsav került nagy mennyiségben a levegőbe, amiért szerintük az armjanszki Krimszkij Titan nevű vegyi üzem a felelős. A Dmitro Firtas ukrán oligarcha tulajdonában lévő üzem Kelet-Európa legnagyobb titán-dioxid előállítója, ezt a vegyi anyagot főként festékekben használják. A kénsav koncentrációjának megnövekedését a levegőben az okozta, hogy elapadt a víz az üzemet ellátó víztározóban.



A TSZN ukrán hírtelevízió beszámolója szerint Szerhij Akszjonov krími vezető elismerte, hogy a légszennyezés mértéke túllépte a megengedett szintet. Ugyanakkor azt állította, hogy az emberek egészségére nem jelent veszélyt.



A Krím félszigetnek nincs elegendő saját édesvízkészlete. Korábban csatornákon Herszon megyéből kapott vizet, amit viszont Ukrajna a terület orosz annektálása után elzárt. Az elmúlt hetekben ukrán hírportálok többször közöltek fotókat az öntözővízhiány miatt cserepesre száradt krími mezőgazdasági földekről.

11/X #Armyansk: "Occupiers' emergency service: "No complaints from the residents of North Crimea", Goblin [=real nickname of Crimean "PM" Askyonov] from his 1990s gangster past]: 'No threat to life and health of the people'" https://t.co/JkX4cxsi01 pic.twitter.com/1BI2EpgdD3