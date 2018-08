Mészárlás egy floridai szórakoztató központban - sok halott

Több embert megöltek a floridai Jacksonvillben egy szórakozó központban helyi idő szerint vasárnap délután. A gyilkos lövöldöző azután nyitott tüzet a helyi videojáték-versenyen, hogy kikapott az egyik játékban. Az első hírek szerint a mészárlásban legalább négyen veszítették életüket és további 11 ember sérült meg. A lövöldöző maga is egy regisztrált játékos volt, aki elindult a tornán csak veszített - ezen rágott be. A tragédiával kapcsolatban az EA Sports részvétét fejezte ki, emellett minden segítséget megadnak az illetékes hatóságoknak.

Az alábbi felvétel a játék maga látható, amin Joe Rice és Eli "True" Clayton meccse zajlott. Bár nem látszik semmi a mészárlásból, a lövések hangjait és a pánikot tisztán hallani. Sőt, pár képkocka erejéig látni, ahogy egy cikázó piros pötty megjelenik, ez elképzelhető, hogy a lézeres irányzék volt.

VIDEO of 24-year-old David Katz, the Baltimore gamer believed to have been the shooter at the Jacksonville Landing. Sheriff says he killed himself. Listen to how announcers describe him. pic.twitter.com/YkiAokUBHg