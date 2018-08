Halálozás

John McCain helyére az arizonai kormányzó nevez ki új szenátort

A néhai John McCain 32 esztendőn keresztül volt a washingtoni szenátus tagja, és mivel a 2016-os választásokon újabb hat évre, 2022-ig ismét bizalmat szavaztak neki, a novemberi félidős választáson nem esedékes az új választás.



Arizona állam törvényei alapján a kormányzó nevezi ki az elhunyt szenátor utódját. Az utód megbízatása azonban nem 2022-ig tart majd, hanem a 2020-ban esedékes kongresszusi és elnökválasztásig, amikor a 2022-ig tartó időszakra - tehát McCain mandátumának utolsó két évére - új szenátort választanak.



Doug Ducey arizonai kormányzó az utóbbi hónapokban került minden beszédet arról, hogy kit nevezhet ki McCain utódjául.



"A McCain szenátor élete és öröksége, valamint a családja iránti tiszteletből Ducey kormányzó mindaddig nem tesz bejelentést a kinevezésről, amíg a szenátort végső nyugalomra nem helyezik" - fogalmazott vasárnap kiadott közleményében Daniel Ruiz, a kormányzó szóvivője.



Egyes lapértesülések szerint a kormányzó az elhunyt politikus feleségét, Cindy McCaint nevezheti ki, az Arizona Republic című lap azonban hat másik politikus nevét is említi, mint John McCain lehetséges utódját.



Az elhunyt szenátor búcsúztatási szertartása Arizonában kezdődik, majd John McCaint a washingtoni törvényhozás épületében ravatalozzák fel. A marylandi Annapolisban lévő haditengerészeti akadémián helyezik végső nyugalomra. Az időpontokról egyelőre nem adtak tájékoztatást.



A washingtoni szertartáson várhatóan beszédet mond két volt elnök, Barack Obama és George W. Bush, a jelenlegi kormányzat nevében azonban nem Donald Trump elnök, hanem Mike Pence alelnök búcsúztatja John McCaint.



Jeff Flake arizonai republikánus szenátor vasárnap a CBS televízió Szemben a nemzettel című szokásos heti politikai vitaműsorában közölte: első republikánus politikusként csatlakozik a demokrata párti Chuck Schumer szenátor javaslatához, hogy a szenátus Russell épületét - ahol az elhunyt szenátor dolgozószobája is volt - nevezzék át McCain irodaházzá. Schumer szombaton, nem sokkal McCain szenátor halálhíre után tett javaslatot.



Az épület jelenleg egy georgiai demokrata párti szenátor, a néhai Richard Brevard Russell (1897-1971) nevét viseli, akiről a The Hill című lap megjegyezte: számtalan olyan erőfeszítést ellenzett, amely a polgári jogok előmozdítását szorgalmazta, így például ellenezte a lincselés betiltását is.

