Megölték az Iszlám Állam afganisztáni vezetőjét

Szaad Arhabi 'emírrel' és tíz társával a pakisztáni határ mentén fekvő Nangarhar tartományban lévő rejtekhelyén végeztek szombat éjjel 2018.08.26 16:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az afgán és az amerikai légierő közös műveletben, légicsapással megölte az Iszlám Állam nevű terrorszervezet afganisztáni vezetőjét: Szaad Arhabi „emírrel” és tíz társával a pakisztáni határ mentén fekvő Nangarhar tartományban lévő rejtekhelyén végeztek szombat éjjel – jelentették be vasárnap Kabulban a hatóságok.



A légierővel párhuzamosan afgán és külföldi szárazföldi csapatok is akcióba léptek. A csapásban megsemmisítettek nagy mennyiségű nehéz- és könnyű fegyverzetet és lőszert is – közölte az ország Biztonsági Igazgatósága. A hírt más forrásból nem lehet megerősíteni. Az Iszlám Állam hírügynöksége, az Aamák nem kommentálta a bejelentést.



Szaad Arhabi a terrorszervezet negyedik afganisztáni vezetője volt, akivel 2017 júliusa óta végeztek a kormányerők. Az Iszlám Állam 2014-2015 fordulóján jelent meg Afganisztánban. Amerikai becslések szerint mintegy kétezer harcosa van az országban.