Illegális bevándorlás

Felére csökkent a migránsok száma Montenegróban a határvédelem megerősítése óta

Felére csökkent a Montenegróba érkező migránsok száma azóta, hogy az ország megerősítette határvédelmét az Albániával közös szakaszon, és a rendőrség mellett a katonaságot is kirendelte a montenegrói-albán határra az illegális határsértések megakadályozására - közölte Vojislav Dragovic, a montenegrói határőrség parancsnoka.



Az év eleje óta 2850 illegális bevándorló érkezett Montenegróba. Korábban naponta akár 30-an is illegálisan léptek be a balkáni országba, de amióta a határ menti területeket rendőrök és katonák közösen ellenőrzik, ez a szám 15 -re csökkent.



A montenegrói-albán határszakasz 172 kilométeres. A katonaság bevetését a határokon a montenegrói biztonsági és védelmi tanács augusztus közepén rendelte el.



A montenegrói közszolgálati televíziónak a hét végén adott nyilatkozatában Dragovic elmondta: a közel-keleti migránsok csupán tranzitországként tekintenek Montenegróra, és a menekültkérelem benyújtása után gyorsan elhagyják az országot. "Ugyancsak illegálisan" - tette hozzá.



A 2015-ös migránsválság idején az illegális bevándorlók elkerülték Montenegrót, most viszont új szárazföldi útvonal alakult ki, amely Görögországból indulva Albánián, Montenegrón, Bosznia-Hercegovinán, Horvátországon, valamint Szlovénián keresztül vezet Nyugat-Európába.