USA

Elhunyt John McCain

"III. John Sidney McCain szenátor 2018. augusztus 25-én hunyt el délután 16 óra 28 perckor. A szenátorral volt halálakor felesége, Cindy és családjuk. Hatvan éven keresztül, haláláig hűségesen szolgálta az Amerikai Egyesült Államokat" - áll hivatala közleményében. "A szívem megtört. Annyira szerencsés vagyok, hogy átélhettem azt a kalandot, hogy szerethettem ezt a lenyűgöző férfit 38 éven át" - írta felesége, Cindy McCain a Twitteren. "Úgy halt meg, ahogy élt, a saját feltételei szerint, a szerettei körében, azon a helyen, amelyet a leginkább szeretett" - tette hozzá.



Donald Trump amerikai elnök szintén a Twitteren reagált John McCain halálhírére. "Mély együttérzésem és tiszteletem John McCain szenátor családjának" - írta az elnök. "Egy olyan embert veszítettünk el, aki rendíthetetlenül képviselte országunk legjobb eszméit" - mondta James Mattis védelmi tárcavezető.



Barack Obama szerint egykori riválisával osztották azt a nézőpontot, hogy az Egyesült Államok "olyan hely, ahol minden lehetséges - az állampolgárság pedig a mi hazafias kötelezettségünk, hogy ez mindörökké így is maradjon". "Kevesek estek át olyan próbatételeken, mint John egykor, vagy kellett olyan bátorságot mutatniuk, mint neki. De mindannyian törekedhetünk arra a bátorságra, hogy a közös jót helyezzük saját érdekeink fölé" - tette hozzá Obama. Mellette George W. Bush volt elnök több vezető amerikai politikus, így Hillary Clinton is kifejezte részvétét.

A vietnami háború veteránját, aki 2008-ban alulmaradt Barack Obamával szemben az amerikai elnökválasztáson, egy éve kezelték az agydaganat gyógyíthatatlan és agresszív formájával, glioblasztómával. McCain családjának pénteki közlése szerint orvosai a szenátor kérésére abbahagyták a kezelést.



McCain egy percre sem mondott le szenátori megbízatásáról, de tavaly december óta már nem vett részt a törvényhozási munkában, napjait arizonai otthonában és kórházban töltötte. 2018 májusában The Restless Wave címmel memoárt jelentetett meg.



McCain katonacsaládban született, így logikus volt, hogy ő is szolgált: vadászpilóta lett, majd a vietnami háborúban megsebesült és hadifogságba esett. Öt év múltán, a háború végén szabadult ki, és a hadifogság – elemzők szerint – meghatározta későbbi politikusi karrierjét. Évtizedeken át képviselte Arizona államot a kongresszusban, először 1983-tól a képviselőházban, 1987-től pedig a szenátusban.



John McCain utolsó éveiben Donald Trump amerikai elnök befolyásos és hangos bírálójának számított. A többi között pellengérre állította a szintén republikánus párti Trumpot a júliusban Helsinkiben Vlagyimir Putyinnal közös sajtótájékoztatója miatt, amelyet az emberemlékezet egyik legszégyenletesebb fellépésének nevezett egy amerikai elnök részéről. Úgy fogalmazott, hogy Trump "nem csak képtelen volt, de nem is akart szembe szállni Putyinnal”.



Nem meglepő, hogy ezek után – McCain családjához közeli források szerint – az amerikai elnököt nem hívják meg a temetésre.