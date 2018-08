Ellenőrzés

Lazar tevékenységének kiértékelése vizsgálatot indít a legfőbb ügyész

Tudorel Toader román igazságügyi miniszter szombaton bejelentette, hogy vizsgálatot indít Augustin Lazar legfőbb ügyész tevékenységének kiértékelésére, miután nyilvánosságra került egy újabb titkos együttműködési megállapodás, amely a hírszerzés és a legfőbb ügyészség között jött létre, és amelyet Lazar írt alá.



Toader ilyen vizsgálat eredményeként kezdeményezte korábban Laura Codruta Kövesi volt korrupcióellenes főügyész leváltását is, akit végül Klaus Iohannis államelnök július elején volt kénytelen meneszteni egy alkotmánybírósági döntés értelmében.



Toader már korábban kilátásba helyezte a legfőbb ügyész tevékenységének szakmai vizsgálatát, most azt követően jelentette be az eljárás elindítását, hogy Darius Valcov, a román miniszterelnök tanácsadója nyilvánosságra hozott egy titkos megállapodást, amely a Román Hírszerző Szolgálat és a legfőbb ügyészség között köttetett meg 2016 decemberében.



Toader felidézte: a dokumentum szövegéből kiderült, hogy ez a megállapodás hatályon kívül helyezte a 2009-ben megkötöttet, amit március végén hozott nyilvánosságra a legfőbb ügyészség. A miniszter kifogásolta, hogy a legfőbb ügyész egy olyan megállapodás szövegét hozta nyilvánosságra akkor, amely már nem volt hatályban és elhallgatta az újabbat. Toader megállapította: az a tény, hogy a megállapodásban a "hatályon kívül helyezés" kifejezést használták, azt mutatja, hogy a felek törvényként tekintettek a tikos megállapodás szövegére.



Ez a most nyilvánosságra került megállapodás is azt szabályozta, hogy bizonyos büntetőjogi eljárásokban miként együttműködik egymással a legfőbb ügyészség a belföldi hírszerzés.

A román szociálliberális kormánykoalíció szerint a titkosszolgálat és az ügyészség összefonódása nyomán létrejött úgynevezett párhuzamos állam a titkos megállapodások alapján működött és megteremtette az alapot a visszaélés lehetőségére bizonyos büntetőjogi eljárásokban.



A Mediafax hírügynökség emlékeztetett, hogy május 4-én Iohannis elutasította, hogy érdemben kommentálja a titkos megállapodásokat arra hivatkozva, hogy egyet se kötöttek az ő elnöki mandátuma idején, amely 2014-ben kezdődött, viszont ezt a mostanit 2016-ban írták alá. Az elnök pénteken az ellenzéki liberálisok egyik tanácskozása alkalmából újságíróknak elmondta: teljes mértékben megbízik a legfőbb ügyészben és a hírszerzés vezetőjében, és meggyőződése, hogy nem írtak alá olyan dokumentumot, amely törvénytelen lenne.



Eduard Hellvig, a belföldi hírszerzés vezetője pénteken este egy sajtónyilatkozatban arról biztosította a közvéleményt, hogy nincs már hatályban egyetlen olyan titkos megállapodás sem, amely az igazságszolgáltatásra vonatkozik. Hellvig szerint a különböző jogszabályokat a megállapodások nélkül is alkalmazni lehetett volna, de korábban ez volt az állami intézmények egyik "hagyományos eszköze", amellyel pontosították az együttműködésük keretét.



Az ellenzéki pártok megalapozatlannak nevezték Toadernek a legfőbb ügyész tevékenységének kivizsgálására irányuló kezdeményezését, és szerintük a miniszter célja az, hogy Lazart leváltsa és a helyére olyan legfőbb ügyész kerüljön, aki teljesíti a kormány parancsait.