Először van női vadászpilótája Japánnak

2018.08.25 06:15

Macusima Misza lett japán első női vadászpilótája. A 26 éves pilótanő pénteken állt szolgálatba a japán légierőnél - számolt be róla a The Guardian.



A pilótanő a héten fejezte be a kiképzést, és főhadnagyi rangban kezdte meg szolgálatát. Japánban három éve törölték el azt a szabályt, amely miatt a nők nem lehettek vadászpilóták.

"Azóta csodálom a vadászpilótákat, mióta kislányként láttam a Top Gunt" - mesélte Macusima.



"Keményen akarok tovább dolgozni, és szolgálatot teljesíteni, nemcsak magamért, hanem azokért a nőkért is, aki ugyancsak ezen az úton akarnak elindulni" - fűzte hozzá.



Jelenleg három további pilótanő végzi kiképzését, hogy csatlakozhasson a japán vadászpilóták elit csapatához.



Macusima két éve szerezte meg a pilótaigazolványát. A vadászpilótanő, aki a Mijazaki prefektúra-beli Njutabaru légi bázisra került, a következő egy évben F-15-ös vadászgépen teljesít szolgálatot.



A japán légierőnél 1993 óta egy sor tilalmat feloldottak a nőkkel kapcsolatban, ám vadászgépeket és felderítő repülőket egészen 2015-ig nem vezethettek.



A japán katonai akadémián végzett Macusima eredetileg azt tervezte, hogy szállítógépeken repül majd, ám a tilalom feloldása után megvalósíthatta gyermekkori álmát.



Idén Azuma Rjoko lett az első nő, akit hadihajó-hadosztályparancsnoknak neveztek ki, miután a japán haditengerészet így próbálja megoldani az elöregedő munkaképes népesség okozta létszámhiányt.



Azuma négy hadihajót irányít, köztük a helikopterhordozó Izumo zászlóshajót, és ezer fős legénység - köztük mindössze 30 nő - tartozik a parancsnoksága alá.



A szolgálatot teljesítő 228 ezer japán katona közül jelenleg 14 ezer a nő. A hadsereg 2030-ra kilenc százalékra akarja emelni a nők számát a légi, tengeri és szárazföldi erőknél.