Gyilkosság

Döntöttek John Lennon gyilkosának sorsáról

A férfi 1980. december 8-án, manhattani lakása előtt lőtte agyon a Beatles egykori sztárját, aki akkor 40 éves volt. 2018.08.24 15:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

New York állam illetékes hatósága tizedszer is elutasította John Lennon gyilkosának, Mark David Chapmannek a kérelmét, hogy feltételesen szabadlábra helyezzék, így a 63 éves férfi rácsok mögött marad még legalább két évre.



Chapman szerdán jelent meg a kérelmet elbíráló bizottság előtt, de az AP amerikai hírügynökség csak péntekre virradóra értesült az elutasító döntésről.



A férfi 1980. december 8-án, manhattani lakása előtt lőtte agyon a Beatles egykori sztárját, aki akkor 40 éves volt. Chapman 1981-ben életfogytiglani börtönbüntetést kapott. Legkorábban 20 év után kérhette a feltételes szabadlábra helyezést. A férfi jelenleg a New York állam nyugati részében fekvő Wende fegyházban raboskodik.



A bizottság mostani döntése szerint Chapman szabadlábra helyezése "összeegyeztethetetlen lenne a társadalom érdekeivel és biztonságával", valamint "kisebbítené a bűncselekmény súlyosságát, ezzel aláásva a törvény iránti tiszteletet". A testület szerint emellett fennáll a veszélye annak, hogy a börtönből való kikerülése esetén valaki bosszúból vagy népszerűségre vágyva árthat Chapmannek.



Szerdai meghallgatásakor politikusok és Lennon hívei egyaránt követelték Chapman rácsok mögött tartását a világhírű zenész New York-i Central Parkban lévő emlékhelyén.



Chapman két év múlva, 2020 augusztusában folyamodhat újra feltételes szabadlábra helyezésért.