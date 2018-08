A haszonért

Direkt megbetegítették a túrázókat a nepáliak

Szántszándékkal betegséget okozó szereket csempésztek turisták ételébe nepáli túraszervezők, hogy hasznot húzzanak a csalárd módon kiprovokált helikopteres mentésekből és orvosi kezelésekből. 2018.08.24 07:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A katmandui hatóságok csütörtöki közlése szerint 15 cég - nyolc utazásszervező, négy kórház és három helikopterszolgáltató - vett részt a nagyszabású csalásban, amelyben sok ezer dollárral károsítottak meg külföldi biztosítótársaságokat.



Az utazási irodák "jutalékot" kaptak a helikopteres cégektől és a kórházaktól a szándékosan előidézett légi mentések és gyógykezelések után.



Csaló túraszervezők szándékosan megbetegítették utasaikat, többször is felszámolták a biztosítóknak a helikopteres mentések költségeit, és rábírtak turistákat arra, hogy enyhe megbetegedések esetén is légi mentést kérjenek. Jattoltak a szükségtelen és túlárazott gyógykezelések után a kórházak is.



A külföldi biztosítótársaságok a nepáli piacról való kivonulással fenyegették meg a katmandui kormányt arra az esetre, ha szeptember 1-jéig nem vet véget a kiterjedt csalásnak. Az ellenőrzések során több mint 50 céget vizsgáltak.



A biztosítók felmérése a helikopteres mentések 30 százalékát találta szükségtelennek.



A hatóságok azt mondták, hogy fontolóra veszik állami hegyimentő-szolgálat bevezetését a csalások megelőzésére.