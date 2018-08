Veszély

Egyre több gyerek fullad vízbe, mert a szülő a mobilját babrálja a parton

A német életmentő szövetség szerint azért történik ennyi tragédia, mert a szülők a mobiljaikkal vannak elfoglalva, ahelyett, hogy gyermekükre figyelnének.



Éppen ezért figyelmeztetést adtak ki a szülőknek, nagyszülőknek: ha a gyerek a vízbe megy, tegyék le telefonjaikat.



Mint írták, napi szinten azt tapasztaják, hogy a szülők úgy tekintenek a medencére, mint valamiféle óvodára: bemegy a gyerkőc, és már nem is kell rá odafigyelni. Régebben a szülők, nagyszülők sokkal többet voltak a gyerekekkel a vízben, most viszont egyre többen vannak azok, akik inkább a telefonjukat nyomogatják, nem figyelnek.



A fulladásos esetek megnövekedéséhez az is hozzájárult, hogy az iskolában egyre kevesebb időt fordítanak arra, hogy megtanítsák a gyerekeket úszni.