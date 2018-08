Románia

Tőkés László meglátogatta a terrorizmus vádjával elítélt magyarokat

Meglátogatta a csíkszeredai börtönben a terrorizmus vádjával elítélt Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt Tőkés László és Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke és ügyvezető elnöke szerdán.

A nemzeti tanács vezetői a családtagok látogatási idejének terhére találkozhattak a júliusban bebörtönzött két kézdivásárhelyi férfival, akit augusztus 13-án szállítottak a csíkszeredai börtönbe.



A látogatás után a börtön bejáratánál tartott sajtótájékoztatóján Tőkés László elmondta: úgy érezte, hogy szabad emberek ültek egymással szemben a látogatószobában, ahol azonban csak telefonon hallhatták egymást.



Fontosnak nevezte, hogy az egész erdélyi magyar közösség megfélemlítési kísérlete után a bebörtönzöttek azt üzenték: nincs helye a meghunyászkodásnak, egyenes gerincre és hitre van szükség.



Tőkés László azt a meggyőződését hangoztatta, hogy Beke István és Szőcs Zoltán nem fogja leülni a kirótt ötéves büntetést. Csak azt tartotta kérdésesnek, hogy "meddig kénytelenek még ártatlanul börtönben sínylődni". Elismerte ugyan, hogy kiszabadításuk "jogi útja meglehetősen beszűkült", de úgy vélte: "politikai úton szabad a pálya".



"A politikai elítéltek ügyét" olyan ügynek nevezte, amelyben a pártok, politikai szervezetek, egyházak összefogására van szükség, és nincsen helye semmiféle külön utas politikának.



"Az Európai Parlament emberi jogi bizottságának tagjaként is mondom, hogy ártatlan embereket nem szabad elítélni. Itt nincs bűntett, itt nincsenek bizonyítékok. Itt egy kirakatperrel van dolgunk" - fogalmazott.



Formailag is képtelenségnek nevezte a két kézdivásárhelyi férfi jogerős elítélését azok után, hogy első fokon a bíróság gyakorlatilag megsemmisítette a vádiratot.



"A fellebbezés nyomán nem szabad súlyosabb ítéletet kiróni, mint az első fokú volt, ha csak nincs valami új körülmény, új bizonyíték a bűntényre nézve. Ilyen új bizonyíték egyáltalán nem létezik" - mondta.



A román egyházakat és a román politikusokat is arra kérte, hogy védjék meg az ártatlanokat, a meghurcoltakat, a kisebbségeket, azokat, akiknek nem áll módjukban megvédeni önmagukat.



Tőkés László és Beke Csilla, Beke István felesége is arról számolt be, hogy a két elítélt a körülményekhez képest jól van, egy cellában vannak, és a korábbinál emberségesebb körülmények között tartják őket fogva.



Tőkés megjegyezte: mint megtudta, még arra is lehetőségük van, hogy Wass Albert regényeit olvassák, noha a lakásukon végzett házkutatások során többek között Wass Albert-regényeket és székely zászlókat foglaltak le bűnjelként.



Azt is megjegyezte, hogy az elítélteket Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) parlamenti képviselője és a csíkszeredai magyar főkonzulátus illetékese is meglátogatta már.



Beke Istvánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi elnökét és Szőcs Zoltánt, a HVIM erdélyi szervezetének vezetőjét július elején 5-5 éves börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért a román legfelsőbb bíróság.

Azért állították őket bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből és az előbbi lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén.



Első fokon a bukaresti táblabíróság, a vádak nagy része alól felmentve őket, csak a pirotechnikai eszközökkel elkövetett bűncselekményekért szabott ki rájuk annyi szabadságvesztést, amennyit előzetes letartóztatásban töltöttek. A legfelsőbb bíróság a büntetőjogi besorolást terrorista cselekményekre változtatva rendelte el a vádlottak bebörtönzését.