Állatcsempészet

Leleplezték az egyik legnagyobb nemzetközi hüllőcsempész-hálózatot

Az egyik legnagyobb nemzetközi hüllőcsempész-hálózatot sikerült leleplezni az akcióval - közölte a hatóság szerdán.



A csendőrök letartóztattak két német férfit, akik feltehetően illegális teknősfarmon tartották és tenyésztették a hüllőket a Mallorcán, valamint egy spanyol férfit, akinek barcelonai állatkereskedésében hozhatták forgalomba a teknősöket a gyanú szerint.



A teknősök 62 különböző fajhoz tartoznak, vannak köztük Délkelet-Ázsiában honos dobozteknősök is, melyek a legközelebb állnak a kihaláshoz, de találtak mexikói és észak-amerikai hüllőket is.



A teknősöket egy speciális központba szállították. "A világ 50 leginkább veszélyeztetett faja közül 14 faj egyedeit is megtaláltuk" - állt a közleményben.