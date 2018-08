Román belügyminiszter

Tíz csendőr esetében merült fel bűncselekmény elkövetésének gyanúja a bukaresti tüntetésen

Carmen Dan román belügyminiszter szerint tíz csendőr esetében merült fel bűncselekmény elkövetésének gyanúja az augusztus 10-i, erőszakba torkolló bukaresti tüntetés alkalmából, amikor a rendfenntartó erők erőszakot alkalmaztak a román kormány ellen tiltakozók ellen.



A tárcavezető kedden a képviselőház védelmi szakbizottságának ülésén számolt be a belügyminisztérium belső vizsgálatáról.



Mint mondta, a vizsgálat során, amely még folyamatban van, eddig tíz csendőrnél merült fel bűncselekmény elkövetésének gyanúja. Ellenük feljelentést tesznek a katonai ügyészségen, amely már korábban saját hatáskörben vizsgálatot indított a tüntetéssel kapcsolatban. A belügyminiszter szerint ugyanakkor a tüntetők egy részének erőszakos fellépése általában indokolttá tette a térre kivezényelt csendőrök akcióját, akik feloszlatták a tömeget.



A tárcavezető közölte, hogy amennyiben a vizsgálat során további csendőrök esetében is hasonló gyanú merül fel, a csendőrség az ő esetükben is feljelentést fog tenni.



A bizottsági meghallgatáson szóba került annak a Turnu Magurele-i elhunyt férfinak az esete, aki négy nappal a tüntetések után rosszullétre panaszkodott, majd meghalt. Raed Arafat orvos, a belügyminisztérium sürgősségi esetek igazgatóságának vezetője szerint vélhetően nem a rendfenntartó erők által használt könnygáz okozta a férfi halálát, aki belső gyomorvérzési tüneteket mutatott. Arafat szerint a négy nappal később bekövetkezett halál is azt erősíti, hogy más okból halhatott meg, de minden kétséget kizáróan a boncolási diagnózisból fognak választ kapni a kérdésekre.



Időközben 351-re nőtt azoknak a tüntetőknek a száma, akik feljelentést tettek az ügyészségen a csendőrök erőszakos akciója miatt. Az ellenzék hétfőn rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását kérte, de a házbizottság elutasította kérésüket. Az ellenzék Liviu Dragneát, a román kormány fő erejét képviselő Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, képviselőházi elnököt hibáztatta a kérés elutasítása miatt.



Az ügyészség a csendőrség ideiglenes vezetőjét is kihallgatta hétfőn. Azt akarták tisztázni, miként azonosítják a csendőröket, akiknek az azonosító jele le volt takarva az augusztus 10-i bevetésen. A keddi parlamenti szakbizottsági meghallgatáson a csendőrség vezetői elmondták: azért takarták le a csendőrök azonosítóját, mert korábban átszervezések voltak, ezért az azonosítók félreértésekre adhattak volna okot, de arról biztosították a képviselőket, hogy ezek nélkül is megállapítható, mely csendőrök alkalmaztak indokolatlanul erőszakot.