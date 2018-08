Olaszország

Genovai hídomlás: közzétették a biztonsági kamera felvételét

hirdetés

A múlt keddi tragédiához több tényező együttes hatása vezethetett: a jelenlegi információk szerint egy feszítőkábel elszakadása, vagy a szerkezet egyik betontalpának meglazulása, esetleg elmozdulása okozhatta a Morandi híd összeomlását.



A híd kilencedik pillére feletti ferdekábel szakadhatott el, ami a hídtest, majd ugyanennek a pillérnek is omlását okozta. Ha viszont a híd betontalapzatától indult az omlás, akkor ez először szintén a kábelt szakította el, majd a pillért dönthette le. Az esetleges "szakadást" az 51 éves híd elavultsága, az időjárás okozta szennyeződés - például a tenger közelsége miatti sólerakódás -, valamint az utóbbi években megnövekedett járműforgalom is okozhatta.



A Morandi-hídon évente több mint 25 millió gépjármű haladt át - a harminc évvel ezelőtti forgalom négyszerese.



Az omlást több biztonsági kamera is rögzítette, az egyik felvételt most közzétették.