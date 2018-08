Diplomácia

Kreml: a világkereskedelem szabályait sértik az Északi Áramlat-2 ellen tervezett amerikai szankciók

2018.08.20

Megsértik a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) normáit azok a szankciók, amelyeket az Egyesült Államok tervez bevezetni az Északi Áramlat-2 földgázvezeték ellen, így azok semmilyen módon nem indokolhatók - hangoztatta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.



Peszkov szerint Moszkva csak a bevezetésük után kíván majd reagálni az Oroszország és Németország között megépíteni tervezett csővezeték miatti új amerikai gazdasági büntetőintézkedésekre, és lépéseit kizárólag az orosz nemzeti érdek fogja vezérelni. Mint mondta, orosz megítélés szerint a készülő szankciók a nemzetközi jog szempontjából törvénytelenek, és kárt okoznak a nemzetközi kereskedelemnek.



A The Wall Street Journal szombaton közölt értesülése szerint Washington szankciócsomagot készít elő az Északi Áramlat-2 ellen, amelyet heteken belül életbe is léptet.



Peszkov megfogalmazása szerint Oroszország ki szeretné vezetni a mély válságból az orosz-amerikai kapcsolatokat, de "nem borul majd gyászba, ha nem talál kölcsönösségre Washington részéről".



A Kreml szóvivője elmondta: szombati találkozójuk alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök biztosította Angela Merkel német kancellárt arról, hogy folytatni kívánja a rendszeres párbeszédet a német üzleti élet képviselőivel. Peszkov arról számolt be, hogy a két vezető megelégedéssel nyugtázta a kétoldalú kereskedelmi forgalom növekedését.