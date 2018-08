Lakodalom

Putyin táncolt egyet az osztrák külügyminiszterrel

Az orosz elnök részt vett az osztrák külügyminiszter esküvőjén, és még táncolt is egyet vele. 2018.08.18 19:52 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vett Karin Kneissl osztrák külügyminiszter stájerországi esküvőjén.



Kneissl és vőlegénye, Wolfgang Meilinger vállalkozó a dél-stájerországi Gamlitzban tartotta esküvőjét, amelyre az osztrák külügyminiszter még június eleji bécsi látogatásakor hívta meg az orosz elnököt. A meghívás Ausztriában és külföldön is komoly bírálatokat váltott ki.



Putyin elnöki különgépén érkezett a grazi repülőtérre, ahonnan gépkocsival utazott tovább az esküvő helyszínére.



A rendkívüli biztonsági intézkedésekkel övezett esküvőn mintegy száz vendég volt jelen. Putyin virágcsokorral, széles mosollyal köszöntötte a menyasszonyt, majd az orosz elnökkel együtt érkezett doni kozák kórus adott ünnepi műsort. Ezután az orosz elnök még egy táncra is felkérte a külügyminiszter asszonyt, utána elutazott, ugyanis a német kancellárral volt találkozója a Berlin melletti Meseberg kastélyban 18.



Putyin látogatását diplomáciai megfontolásból, valamint a magas biztonsági költségek miatt is sokan bírálták. Az osztrák külügyminisztérium szóvivője csütörtökön "munkalátogatásnak" minősítette a vizitet, amelyre az ilyen magas rangú vendégekre kötelező biztonsági előírások érvényesek. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy az orosz elnököt saját biztonsági személyzete kíséri, melynek költségeit "az orosz fél állja". Az esküvő költségeit Kneissl viseli, beleértve a biztonsági magánügynökségre fordított kiadásokat - tette hozzá.



Osztrák ellenzéki pártok és egyes szakértők véleménye szerint Putyin látogatása "hátrányos" Ausztriára nézve, mivel bizalmatlanságot szül az ország iránt, melyre "Oroszország trójai falovaként" fognak tekinteni az unióban. Putyin ugyanakkor lehetőséget kapott rá, hogy demonstrálja, nincs elszigetelve, hiszen egy EU-tagországban a társadalom is szívélyesen fogadja.