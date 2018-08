Szlovákia

Olyan meleg van a dunaszerdahelyi kórházban, hogy műtéteket halasztanak el

Nem csak Magyarországon, hanem Szlovákiában is tombol a kánikula. A dunaszerdahelyi kórházban csak a legsürgősebb beavatkozásokat végzik el, a kevésbé fontos műtéteket inkább szeptemberre halasztják - írja a szlovák hírügynökség.



Műteni a fertőzésveszély miatt amúgy is alacsonyabb hőmérsékleten szoktak, ám a hőség miatt most eleve többen kerülnek kórházba rosszullét és szívpanaszok miatt. A kórtermekben fekvőket is igencsak megviseli az időjárás.