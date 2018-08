Illegális bevándorlás

Babis: a migráció óriási probléma, meg kell állítani

A migráció óriási probléma, meg kell állítani - mondta Andrej Babis cseh kormányfő abban az interjúban, amelyet a Právo című független cseh baloldali napilap közölt szombaton.



Elsősorban egyértelmű jelzést kell adni, hogy Európába már senki sem jöhet be - szögezte le Andrej Babis. Megismételte korábbi álláspontját: az az elv, hogy a migránsok már a tengeren vannak, és ezért kötelező megmenteni őket, "a pokolba vezető út".



"Világosan ki kell mondanunk, hogy számunkra (Csehország számára) a legfőbb szempontot lakosaink biztonsága jelenti, úgy, ahogy ez az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Ausztráliában is érvényes" - jelentette ki a politikus.



Babis sikernek tartja, hogy az EU legutóbbi csúcstalálkozóján Orbán Viktor magyar kormányfővel és a többi visegrádi vezetővel együtt sikerült elérni, hogy a migránskvóták ügye lekerült a napirendről. Hozzáfűzte: Csehországnak és minden érintett államnak egyedül kell döntenie. "Ez az alap" - húzta alá Babis. "Most pedig be kell kapcsolódnunk a migráció összeurópai megoldásába" - tette hozzá.



Jelezte: Csehország átfogó tervet készít, amely megoldaná az illegális migráció problémáját. A koncepció megfogalmazná, mit akar az ország tenni Európában és mit Európán kívül. Csehország pénzügyi és anyagi segítséget akar nyújtani, ki kell dolgozni egy Marshall-tervet Afrika számára - közölte.



A cseh miniszterelnök kiemelt feladatként szólt arról, hogy fel kell számolni az emberkereskedelmet, amelyben "állítólag negyvenezer ember dolgozik, akik összességben milliárdokat keresnek".