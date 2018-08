Kanada

Labdázó kutyára lőtt a rendőr, mert azt hitte, támadni akar

hirdetés

Az eset szerdán történt egy parkban, Reginában. Egy rendőrkutyás osztag épp gyakorlatozásra készült, eközben a kutya gazdája két kedvencével labdázott.



A Missty nevű staffordshire-bullterrier keverék labdával a szájában indult el az egyik rendőr felé. A rendőr ekkor rálőtt, nem is egyszer, pedig Missty gazdája azonnal tiltakozáni kezdett. Kiabálni kezdtem, "ne lődd le a kutyámat, hagyd abba", de legalább kétszer is rálőtt, még szünetet is tartott a lövések között - mesélte a férfi a helyi sajtónak.



"Missty olyan csodás, mindenkit imád, és mindenkivel játszani akar. Persze, hogy feléd indul, azt akarja, hogy dobd el a labdáját. Visszafelé jött akkor is a labdával, amikor meglátta a rendőrt, és felé indult"- magyarázta.



A kutya komoly sérüléseket szenvedett, de szerencsére túlélte a lövéseket. Az állatorvosnak sikerült eltávolítania a golyót, és törött vállát is kezelték, amennyire lehett.



Corey Zaharuk, a rendőrség helyettes szóvivője úgy reagált az esetre, hogy a rendőr, aki meglőtte a kutyát, épp indult volna megkérni a gazdát, hogy tegye pórázra házillatait, vagy menjenek el, mert gyakorlatozni készülnek. Hozzátette, hogy az érintett rendőr tapasztalt kutyás rendőr, aki évekig foglalkozott kutyákkal, képezte őket, és csak azért lőtt, mert azt hitte a kutya meg akarja támadni.



A rendőrség vizsgálja, hogy helyénvaló volt-e a fegyverhasználat, a rendőr addig is tovább dolgozhat.



Missty állatorvosi költségeinek finanszírozására kampány indult a GoFundMe-n.