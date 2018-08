Meg is halhatott volna

Megszólalt a tinilány, akit társa egy 18 méteres hídról lökött a vízbe

Vízbe lökött egy fiatal lányt a barátnője egy több mint 18 méter magas, Washington államban található hídról augusztus elején. Az esetről felvétel is készült.

A 16 éves Jordan Holgersonnak hat bordája eltörött, mindkét tüdeje, valamint több más testrésze is megsérült.



Az NBC-nek arról beszélt, börtönben szeretné látni az őt vízbe lökő, nála két évvel idősebb Taylort. Azt mondta, mikor eszébe jut, hogy majdnem meghalt a társa miatt, nem tud nem haragudni rá.



"Eleinte nem akartam bajba sodorni, de miután többet gondolkodtam ezen, azt szeretném, hogy börtönbe menjen, és elgondolkodjon azon, amit tett" - mondta az otthon lábadozó lány.



Arról is beszélt, hogy valóban azért mászott fel a hídra, hogy leugorjon, ám amikor szembesült a mélységgel nagyon megijedt. Taylor erre meglökte.



A hídon egyébként felirat figyelmeztet rá, hogy tilos az ugrálás, ám ez nem igazán tartja vissza a helyi fiatalokat.



Jordannek még napokkal az eset után is erős fájdalmai vannak. "A reggelek a legrosszabbak, még a lélegzetvétel is fáj. Fáj az oldalam, fájnak a vállam. Fel sem bírok kelni."



A lányhoz közel állók szerint Taylor egyszer sem látogatta meg az eset óta, ugyanúgy bulizik, mintha mi sem történt volna. Állítólag bocsánatot is csak szöveges üzenetben kért tőle.