Genovai hídomlás

Újabb tragédia jöhet? Venezuelában egy másik Morandi híd miatt aggódnak

A 42 halálos áldozatot követelő keddi genovai hídomlás után Venezuelában is komolyan aggódnak a szintén Riccardo Morandi által épített másik, jóval nagyobb híd miatt. Ez utóbbi egyrészt régebbi és nyolcszor olyan hosszú, mint a genovai "testvére".



A 8678 méteres (a beomlott genovai autópályahíd ehhez képest csak 1182 méter hosszú volt), Rafael Urdaneta tábornokról elnevezett hidat 1962-ben avatták fel.

A Maracaibo-tavon átívelő óriáshíd péntektől hétfőig is zárva marad, miután az egyik végénél elhelyezett szerelvényszekrényben tűz ütött ki. Itt halad át a Venezuela második legnagyobb városát ellátó elektromos hálózat.



A térség mintegy 4 millió lakosánál jelenleg szünetel az áramszolgáltatás, és gyakorlatilag el vannak vágva az ország többi részétől.



A dél-amerikai országban gyakoriak az áramszünetek, és mint mindig, ha valami nem működik, a kormány most is szabotázst emleget.



A szakértőket nem csak az áramszünet, de a híd állapota is aggasztja. Az elkészülésekor a világ leghosszabb hídjának számító építmény oszlopait több mint két évtizede nem vizsgálták meg - közölte Marcelo Monot, a Zulia Mérnökközpont volt elnöke, aki szerint évek óta nem működik a járművek súlyát mérő berendezés sem, ami szintén rendkívül kockázatos.



Marzia Marandola, a római Sapienzia egyetem építész professzora szerint a genovai völgyhidat nem készítették fel a jelenlegi forgalomra. A híd forgalma a tízszerese annak, mint amilyen az építése idején volt.



"Ráadásul azóta a járművek súlya is nőtt. Nem hiszem, hogy ekkora változáshoz alkalmazkodni lehetne. Persze meg kell várni a vizsgálat eredményét, de egy ilyen híd esetében, amelyet úgy építettek meg, mint egy mérleget, elég, ha kicsit kibillen az egyensúlyából, és máris leomlik az egész építmény" - nyilatkozta az egyik tévécsatornának az olasz professzor, aki egyik korábbi doktori disszertációját épp Riccardo Morandiról írta.