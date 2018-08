Genova

'Belenéztem a halál arcába' - megszólalt az olasz hídomlás túlélője

42-re nőtt a genovai hídomlás halálos áldozatainak száma.

42-re nőtt a genovai hídomlás halálos áldozatainak száma. A tragédia az A10-es autópálya Morandi nevű hídjával történt, amely a francia határ közelében van, és üdülőhelyekhez is vezet. Az áldozatok között két román, két albán és négy francia állampolgár is van. Három gyermek is életét vesztette.



Közben az egész világot bejárta egy kép, melyen a leszakadt híd szélétől csupán néhány méterre egy teherautó áll. A teherautó 37 éves olasz sofőrje, aki épp hogy megúszta a tragédiát, a Daily Mailnek nyilatkozott.

A négygyermekes Luigi Fiorillo azonnal a fékre taposott, mikor összeomlott előtte a híd. Fiorillo csodának nevezi, hogy nem zuhant a mélybe, mikor éppen az ő járműve előtt szakadt le a híd egy része.



"Belenéztem a halál arcába a Morandi-hídon. Csodának köszönhetően menekültem meg" - mondta el a lapnak, majd hozzátette, hogy balról éppen előzték, mikor az autók elkezdtek a mélybe zuhanni. A fékezés után megpróbált rükvercelni, ám ez nem sikerült, így kiugrott a teherautóból és gyalog kezdett hátrálni. Akkor látta meg, mennyire közel van a szakadék széléhez és futni kezdett. Autóját azóta a többi járművel együtt elvontatták.



Egy másik teherautósofőr is csodával határos módon úszta meg a katasztrófát. Luciano Goccia a híd alá parkolt, majd mikor kinyitotta a jármű ajtaját, hatalmas robbanást hallott.



A robbanás ereje a falhoz vágta Gocciát, akinek a két szeme láttára zuhant egy hatalmas betondarab a teherautójára. Biztosan nem élte volna túl, ha még benne ül. Teherautója viszont totálkáros lett.



Voltak más szerencsés túlélők is. Egy francia ügyvéd és családja a hídra érkezve látta, hogy a tartóoszlopok dőlni kezdenek jobbra. Rükvercelni nem tudtak, így kiugrottak a kocsiból és futásnak eredtek.



Egy olasz férfi valószínűleg annak köszönheti az életét, hogy a hídról úgy zuhant le az autójával, hogy két hatalmas betontömb közé esett, amelyek megvédték a többi leomló híddarabtól.