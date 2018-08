Lezuhant és meghalt egy tűzoltó pilóta Ausztráliában

A baleset Új-Dél-Wales állam déli részén történt. Más nem volt a fedélzeten. Több részletet hivatalosan nem közöltek, de az Australian Associated Press hírügynökség úgy értesült, hogy az 1994-ben gyártott Kawasaki BK117 típusú helikopter fának csapódott.



Új-Dél-Wales egészét aszálysújtott területté nyilvánította a helyi kormányzat. Az államban több tucat helyen lángol a bozótos. Woodburn közelében, ahol a baleset történt, 1700 hektáron tombolnak a lángok.

Confirmation the pilot has died after crashing into the fireground while bombing the Kingiman fire. Ambulance heading down Plott Road now. pic.twitter.com/WP4vLKvP33