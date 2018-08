Kézbesítés

Jordániában évek alatt felgyülemlett több mint tíz tonna levél érkezett Ciszjordániába

hirdetés

Izrael engedélyezte, hogy a 2010 óta Jordániában felgyülemlett több mint tíz tonna postai küldeményt átvegye és végre kézbesíthesse a ciszjordániai palesztin postai szolgálat - közölte az izraeli hadseregnek a palesztin civil lakosság ügyeivel foglalkozó szervezete, a Cogat csütörtökön.



Huszein Szavafta, a palesztin postaszolgálat vezetője elmondta, hogy a postai küldemények nyolc év után a múlt héten jutottak el Ciszjordániába, ahol jelenleg is folyik a hegyekben álló küldemények rendszerezése. Az AFP francia hírügynökségnek egy tisztviselő azt mondta: még legalább két hétbe fog telni a kézbesítés.



A BBC brit műsorszóró jelentése szerint a küldemények között internetes rendelések, sőt, még egy kerekesszék is van.



Izrael ellenőrzi Ciszjordániát, így a postai szolgálatot is. A külföldről feladott, palesztin területekre címezett leveleknek először az izraeli postaszolgálaton kell átmenniük.



Allam Mússza palesztin tájékoztatási miniszter kedden azzal vádolta meg a zsidó államot, hogy nem tesz eleget egy 2016-os megállapodásnak, amelynek értelmében már engedélyezni kellett volna, hogy a külföldön feladott küldemények közvetlenül a palesztin postához kerüljenek.



A Cogat tájékoztatása szerint ezt az egyszeri alkalmat Izrael jó szándékának jeleként engedélyezték, miközben folynak a tárgyalások a Mússza által nehezményezett kérdés megoldásáról.



A Cogat nem közölte, miért tartották vissza 8 évig a szóban forgó küldeményeket, de hírforrások azt sugallták, hogy biztonsági és adminisztrációs okokból.