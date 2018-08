Megdöbbentő felvételek a leszakadt genovai autópályahídról

"A genovai katasztrófában meghaltak száma sajnos 35-re nőtt. Köszönet az orvosoknak, minden mentőnek és önkéntesnek, aki jelenleg a helyszínen van" - írta Twitter-üzenetében a miniszterelnök-helyettes, aki a belügyi tárcát is vezeti. A közösségi oldalakra folyamatosan érkeznek képek és videók a tragédia helyszínéről és a mentésről.

Sono diventata matta per trovare mia madre. Matta.E l'ho trovata, in macchina, che tornava, come ogni giorno, passando da lì. La maggioranza passa da lì. Poi, parleremo di come può crollare un ponte a #Genova nel 2018. Adesso, spero solo che tutti possano dire "L'ho trovata". pic.twitter.com/OAmiMhioNE

#Breaking #Italy Head of emergency response in #Genova says likely dozens of fatalities after bridge collapsed over the northern Italian port city this morning. #CBC pic.twitter.com/WeL9VoIChL