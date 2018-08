Palesztinok

Izrael megnyitotta a Gázai övezet áruforgalmi átkelőhelyét

Izrael teljes mértékben újraindította a Gázai övezetbe irányuló áruszállítást szerdán az övezet teherforgalmi átkelőhelyénél, Kerem Salomnál, és kiszélesítette a gázaiaknak halászatra engedélyezett tengeri sávot. 2018.08.15 09:05 MTI

Izrael augusztus elején állította le a Gázai övezetbe irányuló üzemanyag-szállítást, válaszul arra, hogy az övezet szélsőségesei nem hagytak fel az Izraelben tüzeket okozó gyújtóléggömbök bevetésével.



Az egyéb árucikkek szállítását már július elején leállította Benjámin Netanjahu miniszterelnök, és azóta csak a gyógyszerek és élelmiszerek beléptetését engedélyezték. Az átkelő megnyitásával egy időben a halászatra engedélyezett övezetet kilenc tengeri mérföldre terjesztették ki.



A Gázai övezetben élő palesztinok helyzetének könnyítéséről szóló határozatot Avigdor Liberman védelmi miniszter közösen hozta meg Gadi Ejzenkot vezérkari főnökkel a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerint.



"A Kerem Salom-i átkelőhely megnyitása háromnapos békés időszak után azt jelzi a gázai lakosság számára, hogy a nyugalom őrzése elsősorban az ő érdekük " - hangsúlyozta Liberman kedden.



A döntés ellen hevesen tiltakozott Naftali Bennet oktatási miniszter, a telepeseket támogató jobboldali Zsidó Otthon (Habájt Hajehudi) párt vezetője a biztonsági kabinet ülésén, mert szerinte a könnyítések lehetőséget teremtenek a Hamásznak a fegyverkezésre.



Az övezet szomszédságában élő izraeli települések lakóinak egy része sem örül a határozatnak, mert noha kisebb számban, de továbbra is érkeztek Gázából gyújtó eszközök Izraelbe az utóbbi napokban is. Válaszul ismét nagyszabású tüntetést szerveznek szombat estére Tel-Avivba a tízes kereskedelmi tévé kedd esti híradója szerint.



A tévé beszámolója szerint Benjámin Netanjahu miniszterelnök két hónappal ezelőtt titokban Kairóba látogatott, ahol megbeszéléseket folytatott Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel a Gázai övezet ügyében.



A többlépcsős egyiptomi rendezési terv első állomása egy tartós tűzszünet az átkelőhelyek megnyitásával. Már a kezdeti tűzszünet idején számos könnyítést élvezhetnek a gázaiak, és a terv további nyugalom esetén újabb lépcsőkben az övezet gazdasági rehabilitációját ígéri, és egy későbbi, harmadik fázisban tartalmazza izraeli katonák holttesteinek átadását és a Gázában fogva tartott izraeli állampolgárok fogolycseréjét is.