Egyre több halálos áldozata van az olaszországi hídomlásnak

Nagy erőkkel kutatnak a túlélők után Genova közelében, ahol leomlott a Morandi viadukt. Már 35 halálos áldozatról szólnak a hírek. Sok a sérült, többen súlyos állapotban vannak. 200 tűzoltó dolgozik a mentésen, legalább 35 jármű érintett a balesetben. A képre kattintva galéria nyílik.

A forgalom élénk volt a sztrádán a baleset idején, mert szerdán munkaszüneti ünnepnap lesz Olaszországban. 30-35 személygépkocsi és három teherautó zuhanhatott a mélybe.

Az A10-es autópálya Morandi nevű hídjának 80 méter hosszú szakasza omlott le 45 méteres mélységbe. Az olasz rendőrség a Twitteren azt közölte, hogy hirtelen heves vihar támadt mielőtt az építmény összedőlt. A híd egy folyót és ipari területet ívelt át.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök Genovába utazik, az olasz védelmi miniszter felajánlotta a hadsereg segítségét a mentésben. Emmanuel Macron francia elnök - aki jelenleg Franciaország déli részén lévő elnöki rezidenciában tartózkodik - telefonon beszélt Giuseppe Conti olasz kormányfővel, Twitter-üzenetben felajánlotta országa segítségét a mentésben.

HEMS Agusta Westland AW-139 (I-TIKE) in flight from Milan to #Genoa to support rescue teams at the suspension bridge which collapsed on the A10 motorway in #Genoa this morning.#Genova #PonteMorandi #Morandi pic.twitter.com/sz137s8tdm