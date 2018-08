Autó csapódott a brit parlamentet védő elemeknek

Óriási rendőri erők mozdultak meg, miután egy autó csapódott a brit parlamentet védő betonelemeknek. A rendőrség közlése szerint járókelők is megsérültek. A kocsit fegyveres rendőrök vették körbe, a sofőrt letartóztatták.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.