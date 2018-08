Durva baleset

'Tiszta vér volt a karja' - magyarok is voltak a fesztiválon, ahol beszakadt a móló

Beszakadt a móló több száz néző alatt egy koncerten az észak-nyugat spanyolországi Vigo sportkikötőjében hétfőre virradó éjjel, több százan megsérültek. 2018.08.14 08:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az O Marisquino elnevezésű zenei fesztivál keretében rendezett rapkoncertet a kikötőben felállított színpadon tartották.



A nézők egy része egy 30 méter hosszú, 10 méter széles, fából készült mólóról figyelte a műsort, amikor annak egy része beszakadt, és az emberek a vízbe zuhantak.



A legfrissebb hírek szerint több mint 300-an megsérültek. Rengetegen szenvedtek kéz-, illetve lábtörést.



A fesztiválon magyarok is kint voltak, nekik szerencsére nem esett bajuk. A Borsnak meséltek a történtekről.



Lajos, a profi gördeszkás és barátai pusztán a szerencsének köszönhetik, hogy aznap éjszaka sértetlenül térhettek vissza a szobájukba.



"A koncert felénél kimentünk a mosdóba. Amikor kijöttünk a WC-ről, hirtelen abbamaradt a zene. Elindultunk vissza, először egy síró lány jött velünk szembe, aminek nem tulajdonítottunk jelentőséget, majd egy újabb, akinek tiszta vér volt a karja, a következőt a mentősök hozták, nagyjából 50 centis vágás volt a hátán, ömlött belőle a vér és üvöltött. Ebből már sejtettük, hogy nagy a baj. Egyre több kiabáló ember jött felénk, volt, akit vittek, mert eltört a lába. Mivel a mólón álltunk, ha nem megyünk ki vécére, mi is bezuhantunk volna" - mondta a sportoló a lapnak.



Enrique César López Veiga, a vigói kikötő parancsnoka azt valószínűsítette, hogy szerkezeti hiányosság miatt szakadthatott be a 20 évvel ezelőtt épített móló.