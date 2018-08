Demonstráció

Tüntetők követelik Romániában a Dancila-kormány távozását

Azt hangoztatják: addig fognak tüntetni, amíg el nem érik a Dancila-kormány lemondását, amely szerintük azáltal és méltatlanná vált egy európai uniós ország vezetésére, hogy karhatalmi erőszakkal próbálta elhallgattatni bírálóit. 2018.08.13 02:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Immár a harmadik egymást követő napon is folytatódtak az ellenzéki tüntetések Bukarestben a kormánypalota előtti Victoria-téren, ahol vasárnap is mintegy tízezren követelték Viorica Dancila szociálliberális kormányának lemondását, és a büntetett előéletűek, elsősorban Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnök eltávolítását a hatalomból.



A vasárnap esti demonstráción nem lehetett már olyan erőszakos jeleneteket látni, mint a tüntetéssorozat első napján, pénteken, amikor a román diaszpóra által kezdeményezett, mintegy 60-80 ezresre becsült kormányellenes megmozdulásnak - a tömegben elvegyülő rendbontók sorozatos provokációira hivatkozva - erőszakos tömegoszlatással vetett véget a csendőrség.



A korrupcióellenes jelszavakkal másfél éve kezdődött romániai ellenzéki tüntetéseket szervező Facebook-csoportok azt hangoztatják: addig fognak tüntetni, amíg el nem érik a Dancila-kormány lemondását, amely szerintük azáltal és méltatlanná vált egy európai uniós ország vezetésére, hogy karhatalmi erőszakkal próbálta elhallgattatni bírálóit.



Vasárnap este Románia más nagyvárosaiban is folytatódtak a kormányellenes tüntetések.



Közben a pénteki - Klaus Iohannis jobboldali elnök által elítélt és "brutálisnak" nevezett - csendőri fellépés 19, magát vétlennek mondó áldozata bűnvádi feljelentést tett a katonai ügyészségen a sérüléseit okozó csendőrök ellen.



Vasárnap a bukaresti első kerületi bíróság elrendelte annak a két fiatalembernek az előzetes letartóztatását, akik a gyanú szerint részt vettek két földre került csendőr ütlegelésében.



A pénteki összetűzések nyomán kórházba szállított 70 ember közül vasárnap még heten voltak kórházban, közöttük három csendőr.