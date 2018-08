Állatkínzás

Fizet az a vadász, aki nem lő gyorsan a medvékre

Bírsággal fenyegette meg szombaton Tusnádfürdőn Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter azokat a vadásztársaságokat, amelyek késlekednek a veszélyes medvéknek a tárca által jóváhagyott kilövésével vagy áttelepítésével - közölte az Agerpres hírügynökség.



A miniszter azt követően látogatott Tusnádfürdőre, hogy a székelyföldi településen az elmúlt hónapban négy személyre támadt medve, és a hét során négy anyamedve és kilenc bocs áthelyezését, valamint két hím medve kilövését hagyta jóvá a Környezetvédelmi Minisztérium.



A miniszter kijelentette: gyorsan végre kell hajtani az áttelepítéseket, kilövéseket. "Ígérem, hogy kezdeményezzük a Vizek és Erdők Minisztériumánál, hogy azokat a vadásztársaságokat, amelyek nem képesek gyorsan eljárni a medvék ügyében, bírságolja meg a vízügyi és erdőügyi tárca" - idézte a környezetvédelmi minisztert az Agerpres hírügynökség. Gratiela Gavrilescu hozzátette: egy olyan törvénymódosításról is beszélt a helyi hatóságokkal, amely lehetővé tenné, hogy a megyei önkormányzatok fizessék ki a medvék elleni fellépés költségeit, valamint a vadállatok által okozott károkat, és ezeket térítse meg a tárca.



A tusnádfürdői születésű Korodi Attila korábbi környezetvédelmi miniszter arra figyelmeztette a tárcavezetőt, hogy a vadászterületek gondnokságát ellátó vadásztársaságoknak nincsenek anyagi lehetőségei a medvék áttelepítésére, kilövésére. Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke késznek mutatkozott a költségek megelőlegezésére.



Rafain Zoltán, a tusnádfürdői vadászterületet is kezelő Szent Anna vadásztársaság vezetője pénteken az MTI-nek elmondta: a vadásztársaság csak a kilövéseket tekinti saját feladatának, és úgy vélte, a bocsos medvék áttelepítési engedélyének a kibocsátásával a minisztérium "átdobta a döglött macskát a kerítésen". Hozzátette: a kilövés a hét végén, legkésőbb jövő hét elején meg fog történni, de nem tudja, hogy ki fog az áttelepítéssel foglalkozni. Megjegyezte, az általa vezetett vadásztársaságnak nincsenek altató lövedékes fegyverei, és nem is ért az átszállításhoz, és azt a helyet is meg kellene találni, ahova elszállíthatók lennének a problémás medvecsaládok.



A szombati tusnádfürdői megbeszélésen a Magyar Polgári Párt (MPP) képviselői nyílt levelet adtak át a miniszternek, melyben azt kérték a kormány képviselőjétől, hogy teremtse meg a medvék altatólövedékes ártalmatlanításának jogszabályi és logisztikai feltételeit. Ugyanakkor "medveszafari" parkok létesítését javasolták "ahol a vadállatok nem az életveszély és a félelem, hanem a biztonságos látványosság és a turisztikai bevételek forrásai" - áll az MPP-nek az MTI-hez is eljuttatott nyílt levelében.