Brexit

A britek fele tartana szükségesnek második népszavazást, ha nem születik megállapodás

A britek fele népszavazáson mondana végső szót az Európai Unióból való kilépésről abban az esetben, ha az ország EU-tagsága megszűnéséről szóló tárgyalások megállapodás nélkül zárulnának.



A YouGov közvélemény-kutató pénteken ismertetett felmérése szerint arra a kérdésre, hogy ebben az esetben kinek kellene döntenie arról, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unióban maradjon-e vagy kilépjen, a megkérdezettek 50 százaléka válaszolta azt, hogy referendumon kellene határozni a kérdésről. Huszonöt százalék bízná a döntést a parlamentre.



"A választói üzenet egyértelmű: ha a kormány és a parlament nem tudja megoldani a Brexitet, az embereknek kell" - fogalmazott Peter Kellner a YouGov korábbi elnöke.



Negyvenöt százalék a tárgyalások végkimenetelétől függetlenül szeretne második népszavazást, 34 százalék ellenzi ezt. Az esetleges második népszavazás támogatottsága folyamatosan nő, a kormány által július elején elfogadott és az Európai Unióval való jövőbeni kapcsolatokról szóló javaslatcsomag ismertetése előtt még csak 37 százalék, július végén már 42 százalék tartott szükségesnek népszavazást az EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről.



Az úgynevezett fehér könyv jóval szorosabb kapcsolattartást indítványoz az EU-val - többek között szabadkereskedelmi térség létrehozását szorgalmazza az áruk kétoldalú kereskedelmében -, mint amit a keményvonalas Brexit-tábor elfogadhatónak tart.



Három lehetőség közül választva, miszerint az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja marad, megállapodás nélkül szűnik meg a brit európai uniós tagság vagy elfogadják Theresa May miniszterelnök elképzeléseit a Brexitről, a megkérdezettek 40 százaléka a bennmaradást, 27 százaléka a megállapodás nélküli kilépést, 11 százaléka pedig a kormány terveit választaná.



A napokban Liam Fox külkereskedelmi miniszter egy lapinterjúban úgy vélekedett, 60 százalék annak az esélye, hogy nem jön létre megállapodás a brit kormány és az Európai Bizottság között. A felek októberig szeretnének egyezségre jutni, hogy még legyen idő ratifikálni a megállapodást.



Theresa May többször is kizártnak nevezte, hogy újabb referendumot tartsanak az Egyesült Királyságban az EU-tagságról. A 2016 júniusi népszavazáson 51,9 százalék voksolt a kilépésre, 48,1 százalék a tagság fenntartására.



A YouGov felmérése szerint az emberek 74 százaléka úgy véli, rossz irányba haladnak a Brexit-tárgyalások, és 68 százalék valószínűnek tartja, hogy a britek számára hátrányos megállapodással zárul a folyamat.



A közvélemény-kutató cég július 31. és augusztus 7. között tízezer ember megkérdezésével készítette a felmérést a második népszavazást szorgalmazó Peolple's Vote kampány megbízásából.