Légiközlekedés

Ellopott egy repülőt, trükközött vele párat, majd a halálba vezette a gépet

Öngyilkossági szándékkal ellopott egy repülőt a seattle-i reptérről az egyik szerelő. Amíg trükközött a géppel, ráálltak a vadászgépek, végül a földbe csapódott. 2018.08.11 10:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Engedély nélkül szállt fel helyi idő szerint még pénteken a Seattle-Tacoma Nemzetközi Repülőtérről a Horizon Air utasszállító egyik 78 üléses Q400-as gépe. A repülőt nem pilóta vezette, hanem a földi kiszolgáló személyzet egyik tagja, aki egyébként a légitársasági alkalmazottja volt, mint szerelő dolgozott. Az F15-ös vadászgépekkel rögtön a nyomába szegődtek a lopott utasszállítónak, ami egy közeli szigeten le is zuhant. A helyi lakosok szerint rémisztő volt, ahogy a gépek közvetlen a házaik felett húztak el. Egy család állítólag épp a Vasembert nézte, még el is csodálkoztak, hogy ennyire jó a házimozijuk mélynyomója, de kiderült, a valóságban sokkal nagyobb izgalmak mennek odakint, mint a képernyőn.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018

A gép és az irányítótorony közti beszélgetés igen zavaros. Mint kiderült, a 29 éves dolgozó felszállás előtt tankolt a gépbe, majd mutatványokat hajtott végre vele, ám hamar fogyni kezdett a kerozin. Megpróbált a torony segítségével landolási helyet keresni, majd bepánikolt, hogy börtönbe kerül, de azt is mondta, hogy még akár pilótaállást is kaphatna, ha sikeresen landolni tudna. Az irányítók próbálták rávenni a leszállásra a fogyó üzemanyag miatt, ám végül nem sikerült egyezségre jutni, az ideiglenes pilóta bocsánatot kért mindenkitől, közölte, hogy ő csak egy összetört srác, akinek nincs ki mind a két kereke, majd egy Seattle-höz közeli, Ketron szigetbe csapódott. A helyi seriff kizárta a terrorakció gondolatát is.

Itt a szerelő és a légiirányítás közti beszélgetés hangfelvétele

#seatac Audio of the person (rich) that stole the plane talking "I got alot of people that care about me ...I would like to apologized...just a broken guy got a few screws loose I guess..." (2 min mark) https://t.co/GQik3SHfZd - SacKat (@sachibub10) August 11, 2018

Azt hitték a tévéből jön a hangrobbanás