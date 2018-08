Kábítószer-kereskedelem

A tengerfenéken tárolta a hasist egy spanyolországi drogcsempész banda

A tengerfenéken tárolta a hasist az a spanyolországi drogcsempész banda, amelynek 15 tagját, egy hónapok óta tartó akció keretében vették őrizetbe a hatóságok - közölte az almeríai csendőrség pénteken.



A tájékoztatás szerint a bűnözők a több tonnányi drogot rejtő vízhatlan csomagokat lehorgonyozták a Földközi-tenger mélyén, később pedig GPS-koordináták alapján találták meg és hozták felszínre búvárok közreműködésével.



A hálózat fő tevékenysége a Földközi-tenger Algeciras és Almería közötti szakaszán zajlott, de a nyomozók szerint a banda négy feltételezett vezetőjének jelentős befolyása egészen Alicantéig terjedt.



A csoport ellen ez már az ötödik hatósági akció öt hónapon belül; most 9 tonna hasist foglaltak le a csendőrök, négy településen 24 házkutatást tartottak.



Az őrizetbe vett személyek közül 11 spanyol, három marokkói, egy román állampolgár.



A csempészekre először márciusban csaptak le, akkor 3,4 tonnányi hasist találtak meg a tengerben, májusban egy újabb akcióban pedig 1,3 tonnát.



Július elején 4,2 tonna hasis került elő nyolc házkutatás során, amikor három bandatagot is elfogtak El Ejido és Balanegra településeken. Továbbá a szállításhoz használt járműveket, autókat, hajókat, motorcsónakokat is lefoglaltak.



Az úgynevezett Knight-művelet augusztus elején tovább 12 letartóztatást eredményezett.