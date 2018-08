Vérfürdő Kanadában

Halálos lövések dördültek Fredericton városkában, Kanada harmadik legkisebb tartományában, Új-Brunswickban. A jelentések szerint legalább négyen meghaltak.



A tömeges gyilkosság reggel fél 8-kor történt, a kanadai rendőrség 2 órával később már el is fogta az elkövetőt. Emellett felhívták a lakosság figyelmét, hogy kerüljék a környéket, az ott lakókat pedig arra kérték, zárkózzanak be.

Fredericton Police Force reporting multiple fatalities. No more information is available. pic.twitter.com/g4cch8cBLC