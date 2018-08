Légi

Síró kisgyerek miatt szállítottak le két családot egy repülőről

Az indiai család hétfőn szeretett volna Londonból Berlinbe utazni a British Airways gépével. Az édesanya karjába vette síró gyermeküket a felszállásra készülő gépen. A családfő szerint a légitársaság egyik munkatársa ekkor kiabálni kezdett a három éves gyerekkel, aki ettől megijedt és még hangosabban sírt.



A személyzet tagja ekkor visszatért és azzal fenyegette a kicsit, hogy ha nem hagyja abba, kivágja az ablakon - írja a Sky News. Az apa szerint a férfi több rasszista, az indiaiak számára sértő kifejezést is tett, például nyavajásnak nevezte őket.



A repülő ezután visszafordult a terminálhoz, ahol a biztonsági szolgálat elvette a beszállókártyáikat, majd letessékelték őket a gépről. De nem csak őket szállították le, hanem a mögöttük ülő, szintén indiai családot is, amiért keksszel próbálták megnyugtatni a síró gyereket.



Az apa az ügyben illetékes indiai miniszternek, Suresh Prabhunak címzett levelében panaszolta el a történteket.



A British Airways szerint másként történtek a dolgok. A légitársaság azt állítja, többször is kérték a szülőket, hogy ültessék a gyereket a helyére, és csatolják be az övét, különben nem tud felszállni a gép, de nem tettek eleget a kérésnek. A biztonsági előírás mindenkire vonatkozik, a felszálláshoz minden utasnak be kell csatolnia az övét - mondta el a szóvivő.