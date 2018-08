Állati

Cápa okozott pánikot az Adrián

A hatóságok hajóval járják a környéket, a turistákat pedig fokozott óvatosságra intik - tudósította az Inforádió a Blic-re hivatkozva. A lap értesülései szerint az Adriai-tenger más részén is láttak mostanában nagy fehér cápát, amit a kékúszójú tonhalak elszaporodásának tulajdonítanak, a nagy fehér cápa ugyanis általában ezek vonulását követi. Az nem derül ki a cikkből, hogy Montenegrónál is nagy fehér cápát láttak-e.



Montenegrónál, ha nem is gyakori, de nem ismeretlen a cápariadó, 11 éve például alig 500 méterre a parttól, Ulcinj egyik strandjánál tűnt fel egy hatalmas példány. Akkor a teljes déli partszakaszon - Bartól az albán határig - azonnal megtiltották a fürdést az Adriában, kitűzték a piros zászlókat a strandokon.



Öt éve Krk közelében készítettek egy remek fotót búvárok 37 méteres mélységben egy 3,5 méteres szürkecápáról. Ez a faj gyakori az Adrián, egy évvel korábban Rijekánál kifogtak egy majdnem öt méter hosszú példányt. Ugyanakkor nincs feljegyzés arról, hogy valaha emberre támadt volna az Adrián a szürkecápa.