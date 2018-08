Románia

Négy tusnádfürdői anyamedve és 9 bocs áttelepítéséhez járult hozzá a minisztérium

Négy tusnádfürdői anyamedve és kilenc bocs áttelepítéséhez, valamint két hím medve kilövéséhez járult hozzá a román Környezetvédelmi Minisztérium - pontosította csütörtökön a tárca az MTI kérdésére.



A sajtosztály közölte: augusztus folyamán medvékre vonatkozóan 11 kérést regisztráltak Hargita megyéből, valamennyi Tusnádfürdőről érkezett szerdán. A helyi Szent Anna vadásztársaság és a helyi hatóságok hat hím medve, valamint öt anyamedve és 11 bocs kilövését vagy áthelyezését kérték.



A minisztérium négy anyamedve és kilenc bocs áthelyezését, valamint két hím kilövését hagyta jóvá. A tárca sajtóosztályának illetékese elmondta: a hiányos dokumentációjú vagy nem kellőképpen megalapozott kérelmeket visszaküldték a feladónak. Ha a helyi hatóságok kiegészítik ezeket a dossziékat, a minisztérium újra megvizsgálja a kéréseket.



A medvék miatt kialakult tusnádfürdői veszélyre Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter is kitért egy szerdai gyulafehérvári sajtótájékoztatón. A tárcavezető elmondta: a bocsos anyamedvéknek csak az áthelyezését hagyhatja jóvá a minisztérium.



Gratiela Gavrilescu megjegyezte: ha jól állítják össze egy-egy veszélyes medve kiemelési kérelmének a dokumentációját, a minisztérium az intervenciós kvóta terhére jóváhagyja. Azt is megjegyezte azonban, hogy az illetékes helyi szervek lassan állítják össze a dokumentációt. Hozzátette: nem a minisztérium miatt késik egy-egy veszélyes medve kiemelése.



Július közepe óta négy személyt sebesített meg medve a székelyföldi Tusnádfürdőn.



Romániában azóta sokasodtak meg a medvetámadások, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium 2016-ban a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a tárca évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak. Ezek azonban elsősorban a trófeaként értékesíthető domináns hímekre vadásztak, és ezzel is a populáció növekedését idézték elő, mert a domináns hímek sok medvebocsot elpusztítanak, hogy mielőbb párosodhassanak az anyamedvékkel.