Brutálisan megverték a Taxi-filmek sztárját

Naceri zárt koponyasérülést szenvedett el a vasárnapra virradóra történt incidensben, és kedden átesett egy műtéten a Szembetegségek Gelmgolc (Helmholz) Tudományos Kutatóintézetében.



Az orvosok szerint a beavatkozás sikeres volt.



Az agresszív viselkedéséről, verekedős botrányairól és közlekedési baleseteiről is ismert 57 éves színész a fivérével, Bibivel szórakozott a belvárosi klubban, amikor szóváltásba keveredett egy másik vendéggel, aki arcon ütötte.



A verekedésben többen is részt vettek, a rendőrség három fehérorosz férfit előállított, de eljárást egyelőre nem indított ellenük.



Naceri egy éve gyakorlatilag Oroszországban él, ahol a fivére által rendezett gengszterkomédiában szerepel.



A forgatást várhatóan idén télen fejezi be.



Samy Naceri 2015 szeptemberében úgy nyilatkozott, hogy szívesen felvenné az orosz állampolgárságot.