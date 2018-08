Trump: aki üzletet köt Iránnal, az nem fog tudni az Egyesült Államokkal

Az amerikai elnök közölte egy keddi Twitter-üzenetében, hogy aki üzletet köt Iránnal, az nem fog tudni az Egyesült Államokkal, valamint az Iránra ismét kivetett amerikai szankciók az eddigi legnagyobb kárt okozzák Teheránnak, és novemberben még tovább súlyosbítják ezeket.



"Világbékét szeretnék, nem kevesebbet!" - írta Donald Trump.



Néhány órával korábban léptek életbe az Irán elleni új amerikai szankciók. Trump helyi idő szerint hétfő délután 21 pontban és több alpontban rögzítve sorolta fel az egyes büntetőintézkedéseket, és ismételten figyelmeztetett: "az iráni rendszer választás előtt áll: vagy változtat fenyegető és destabilizáló magatartásán, és akkor visszatérhet a világgazdaság körforgásába, vagy továbbra is a gazdasági elszigetelődés útját járja" - szögezte le.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!