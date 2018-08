Terrorlagzi

Oszama bin Laden fia feleségül vette Mohamed Atta lányát

Oszama bin Laden fia feleségül vette Mohamed Atta lányát - írta a hétfői brit sajtó, amely szerint az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat meggyilkolt vezetőjének családja a The Guardian című lapnak beszélt a 2001. szeptember 11-i merénylet szellemi szerzőjének Hamza nevű fia és a terrorcselekményben részt vevő gépeltérítők vezetőjének lánya közötti házasságkötésről.



Az egyiptomi Mohamed Atta vezette az American Airlines Bostonból Los Angelesbe tartó 11-es járatát a New York-i Világkereskedelmi Központ északi tornyába. Rajta kívül még négyen vettek részt a gép eltérítésében, mind szaúd-arábiaiak.

Hamza bin Laden az al-Kaida egyik magas rangú tagja, sőt, egyes források szerint a nemzetközi terrorhálózat vezetője, Ajman az-Zavahri helyettese. Nem tudni, hol bujkál. A nyugati titkosszolgálatok két éve egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek megtalálására - írta a The Guardian, hozzátéve, hogy a házasságkötés újabb bizonyítéka lehet annak, hogy az al-Kaida a 2011-ben meggyilkolt Oszama bin Laden öröksége köré szerveződve próbálja meg növelni támogatottságát.



Oszama bin Laden fia már tizenéves korábban elvett egy nőt, gyerekük is született - írta a The Times. A 12 év körüli fiú azonban nemrég "vértanúvá" vált. Hamza bin Laden második házasságáról Oszama bin Laden anyja és féltestvérei beszéltek egy interjúban a The Guardian című lapnak. Elmondták, nem tudnak pontos részleteket Hamza bin Laden életéről, azt sem, hol tartózkodik, de valószínűsítik, hogy Afganisztánban.



Oszama bin Laden anyja, a Dzseddában élő Alia Ganem szoros kapcsolatban van viszont meggyilkolt fia családjának többi tagjával, így Hamza bin Laden anyjával is, aki férjével a pakisztáni Abbottábádban volt, amikor az amerikai különleges erők 2011-ben végeztek Oszama bin Ladennel.



Hamza bin Laden anyját és Oszama bin Laden többi feleségét Szaúd-Arábia fogadta be a terroristavezér halála után. Bin Ladennek legalább két fia meghalt már, egyikük egy amerikai dróncsapásban 2009-ben Afganisztánban, másikuk az apjával együtt.



A bin Laden család házasságról szóló értesülései kisebb meglepetést keltettek az első kommentárok szerint, Mohamed Attáról ugyanis úgy tudták, nem volt nős és gyerekekei sem voltak. 1996-ból származó végrendeletében nem tett említést közeli hozzátartozókról. 2000-ben azonban hónapokat töltött Afganisztánban a New York-i és a washingtoni célpontok elleni támadások előkészítésével, és erről az időszakról szinte semmilyen információk nincsenek a magánéletével kapcsolatban. Valószínűsíthető, hogy talán akkoriban lett gyereke.



A gépeltérítők négy utasszállító repülőgépet kerítettek hatalmukba. Közülük kettőt a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba vezettek, a harmadik az amerikai védelmi minisztérium washingtoni székházába csapódott be, a negyedik pedig lezuhant Pennsylvania államban.