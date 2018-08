Freedom

Hírhedt ETA-terrorista szabadult Spanyolországban 31 év börtön után

2018.08.05 22:26 MTI

Kiszabadult a börtönből Santiago Arrospide Sarasola, ismertebb nevén Santi Potros, a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet hírhedt tagja 31 börtönben töltött év után vasárnap Salamancában.



A most 70 éves férfit tizenegy perben, negyven gyilkosság miatt, összesen háromezer évnyi börtönbüntetésre ítélték, amelyből a ténylegesen letölthető maximális szabadságvesztés most telt le.



Santi Potros a baszk terrorszervezet egyik legvéreskezűbbnek tartott vezetője volt, őt tették felelősség az 1986-os, 12 rendőr halálát okozó és 77-et megsebesítő madridi pokolgépes merényletért.



Továbbá az ETA valaha elkövetett legvéresebb, gyújtóbombás merénylete miatt, amely 1987. június 19-én a barcelonai Hipercor bevásárlóközpont parkolójában 21 ember halálát okozta és 45 embert sebesített meg.



A baszk terroristát 1987-ben Franciaországban tartóztatták le, ahol 13 évet ült börtönben, majd 2000-ben kiadták Spanyolországnak.



A Baszkföld függetlenségéért küzdő ETA a nyolcvanas években követte el a legtöbb áldozatot követelő merényleteit.



Az 1959-ben alakult csoportot több mint 800 ember haláláért tartják felelősnek.



Az ETA 2011-ben jelentette be hivatalosan, hogy felhagy a támadásokkal, idén májusban pedig a terrorszervezet fel is oszlatta magát.