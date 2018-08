Erőszak

Robbanás Maduro beszéde közben - pánik tört ki a katonák között

hirdetés

Nicolás Maduro venezuelai elnöknek hirtelen meg kellett szakítania beszédét szombaton egy caracasi katonai rendezvényen, mert valami felrobbant a közelében. A Reuters hírügynökség először arról adott hírt, hogy az államfő beszédét közvetítő rádió- és televízióadást egyik pillanatról a másikra meg kellett szakítani, előtte azonban a képernyőn még látni lehetett, hogy az alakzatban felsorakozott katonák szétoszlanak, majd futni kezdenek, a pódiumon pedig többen riadtan néztek felfelé.



A venezuelai tájékoztatási minisztérium nem sokkal később azt közölte, hogy néhány, robbanóanyaggal felszerelt drón robbant fel a pódium közelében, miközben az elnök hallgatóságához beszélt. A tárca vezetője, Jorge Rodriguez szerint merényletkísérletről van szó, de - mint hozzátette - az elnöknek nem esett baja, az eseményen részt vevő tisztek is épségben kerültek ki az incidensből.



"Nicolás Maduro elnökünk nagyszerűen érzi magát, kitűnő egészségi állapotnak örvend" - mondta a VTV állami televíziónak a miniszter. Hírek szerint ugyanakkor a nemzeti gárda hét katonája megsebesült. Maduro három órával az incidens után rádió- és tévéinterjújában már egyenesen a venezuelai jobboldalt és a leköszönő kolumbiai elnök, Juan Manuel Santost vádolta meg azzal, hogy az állítólagos merénylet mögött állnak, közölve azt is, hogy már el is fogták a merénylet néhány gyakorlati végrehajtóját.



Lapértesülések szerint azonban elképzelhető, hogy csak egy gázpalack robbant fel egy közeli apartmanban.