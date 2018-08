Németország

Történelmi mélyponton a CDU/CSU német pártszövetség támogatottsága

Az Angela Merkel kancellár vezette CDU és a Horst Seehofer belügyminiszter vezette CSU népszerűsége most először süllyedt 30 százalék alá a Deutschlandtrend nevű felméréssorozat 1997-ben kezdődött történetében.

Minden korábbinál alacsonyabbra, 29 százalékra süllyedt a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és testvérpártja, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) országos választói támogatottsága egy pénteken ismertetett felmérés szerint.



Az Angela Merkel kancellár vezette CDU és a Horst Seehofer belügyminiszter vezette CSU népszerűsége most először süllyedt 30 százalék alá a Deutschlandtrend nevű felméréssorozat 1997-ben kezdődött történetében - emelte ki a Der Tagesspiegel című lap az ARD országos köztelevízió megbízásából készített közvélemény-kutatás adatait ismertetve.



A Német Szociáldemokrata Párttal (SPD) kormányzó CDU/CSU támogatottsága 1 százalékponttal csökkent a július elején készített előző felmérés óta. A legnagyobb ellenzéki erő, a kormány menekültpolitikájának bírálatára összpontosító Alternatíva Németországnak (AfD) támogatottsága 1 százalékkal nőtt, a CDU/CSU-tól jobbra álló párt népszerűsége így történelmi csúcsra, 17 százalékra emelkedett.



A CDU és a CSU támogatottságának csökkenése mindenekelőtt a testvérpártok között menekültügyi kérdésekben folytatott vitára vezethető vissza. A konfliktust ugyan már lezárták, de a megszokottnál is hevesebb összetűzés a Deutschlandtrend adatai alapján tartósan rontja az egész kormány megítélését, az SPD pedig nem tudott profitálni belőle. A szociáldemokraták változatlanul 18 százalékon állnak, a kormány munkájával elégedetlen választók aránya pedig 74 százalék, ami ugyan 4 százalékponttal kevesebb az egy hónappal korábbi 78 százaléknál, de továbbra is az egyik leggyengébb adat a felméréssorozat történetében.



Az elégedetlenséget a vezető politikusok népszerűségi mutatójának alakulása is jelzi. Az Angela Merkel munkájával elégedettek aránya 46 százalékra, a tavalyi szövetségi parlamenti (Bundestag) választás óta a legalacsonyabbra süllyedt, 2 százalékponttal csökkenve az egy hónappal korábbihoz képest. A Horst Seehofer munkájával elégedettek aránya 27 százalékos, szemben a menekültügyi viták elmérgesedése előtt, június elején mért 43 százalékkal.



A Bundestag ellenzéki oldalán az AfD mellett a Zöldek is folyamatosan törnek előre, támogatottságuk szintén történelmi csúcson, 15 százalékon van, a júniusi 13 százalék és a júliusi 14 százalék után. A jobboldali liberális német Szabad Demokrata Párt (FDP) az előző méréshez képest 1 százalékponttal gyengébben, 8 százalékon, az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) szintén 1 százalékponttal gyengülve 9 százalékon áll.



A felmérést az infratest dimap kutatóintézet végezte július 30. és augusztus 1. között 1508 ember megkérdezésével. Az adatok a szavazókorú népességre nézve reprezentatívak.