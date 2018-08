USA

Ivanka Trump a kormányt bírálta

Ivanka Trump, az amerikai elnök lánya egy csütörtöki interjúban bírálta a kormányzat több intézkedését, elsősorban azt, hogy az amerikai-mexikói határon elfogott illegális bevándorló családokat szétválasztották, és a gyermekeket elvették szüleiktől. 2018.08.03 07:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Donald Trump lánya - mint kiderült - több belpolitikai kérdésben nem ért egyet édesapjával. Az amerikai média egyre több szereplője azt feltételezi róla, hogy politikai babérokra tör, ezért politikával összefüggő megnyilvánulásait a korábbiaknál nagyobb figyelem övezi.



Az elnök lánya és főtanácsadója csütörtökön egy washingtoni rendezvényen az Axios hírportálnak kijelentette: a Fehér Házban töltött több mint másfél év alatt "életének mélypontja" az volt, amikor a kormányzat utasításának megfelelően az amerikai-mexikói határon elfogott illegális bevándorló családokat szétválasztották, és a gyermekeket elvették szüleiktől. "Nagyon szenvedélyesen ellenzem a családok szétválasztását, a gyermekek elválasztását a szüleiktől" - jelentette ki.



A bevándorlást Ivanka Trump "hihetetlenül összetett" kérdésnek, az illegális bevándorlást pedig "hihetetlenül bonyolultnak" mondta. Majd hozzátette: ez a kérdés őt "érzelmileg nagyon érinti".



Kérdezték a sajtóról is. Kifejtette, hogy ugyan személyesen őt is sok támadás érte, ezek - mint fogalmazott - "nem voltak teljesen megalapozottak". De hozzátette: "Nem érzem úgy, hogy a média a nép ellensége". Ezzel arra utalt, hogy apja, aki a sajtó jó részével kifejezetten rossz viszonyban van, több alkalommal is "a nép ellenségének" minősítette a vele egyet nem értő médiumokat és újságírókat.